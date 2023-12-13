На Одесу насувається новий шторм: яка на нас чекає погода

Про небезпечні метеорологічні явища I (жовтого) рівня небезпеки попереджає Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Сьогодні до кінця дня в Одесі та області утримається туман, видимість 200-500 м.

Погода в Одесі

У четвер, 14 грудня, в Одесі буде хмарно.

Уночі помірний дощ, удень невеликий.

Температура вночі 5-7 ° тепла, вдень 9-11 ° тепла.

Погода в Одеській області

Вночі 14 грудня очікується помірний дощ, вдень – місцями невеликий дощ.

Вітер південний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7 ° тепла, вдень 8-13 ° тепла.

На автошляхах області димка, видимість 1-2 км.

Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.

“Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів схожих на них в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102”, – попередили у мерії Одеси.