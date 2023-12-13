Новини Одеси та Одеської області

На Одесу насувається новий шторм: яка на нас чекає погода

На Одесу насувається новий шторм: яка на нас чекає погода

Протягом доби 14 грудня 2023 року по Одесі та області очікується посилення вітру, пориви 15-20 м/с. Температура повітря цього зимового дня місцями прогріється до 13°.

Про небезпечні метеорологічні явища I (жовтого) рівня небезпеки попереджає Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Сьогодні до кінця дня в Одесі та області утримається туман, видимість 200-500 м.

Погода в Одесі

У четвер, 14 грудня, в Одесі буде хмарно.

Уночі помірний дощ, удень невеликий.

Температура вночі 5-7 ° тепла, вдень 9-11 ° тепла.

Читайте також: Урагани в Одесі: чи впораються наші комунальники з ще одним

Погода в Одеській області

Вночі 14 грудня очікується помірний дощ, вдень – місцями невеликий дощ.

Вітер південний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7 ° тепла, вдень 8-13 ° тепла.

На автошляхах області димка, видимість 1-2 км.

Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.

“Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів схожих на них в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102”, – попередили у мерії Одеси.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати