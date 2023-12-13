На Одессу надвигается новый шторм: какая нас ждет погода

В течение суток 14 декабря 2023 по Одессе и области ожидается усиление ветра, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха этим зимним днем местами прогреется до 13°.
Об опасных метеорологических явлениях I (желтого) уровня опасности предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Сегодня до конца дня в Одессе и области сохранится туман, видимость 200-500 м.
Погода в Одессе
В четверг, 14 декабря, в Одессе будет облачно.
Ночью умеренный дождь, днем небольшой.
Температура ночью 5-7° тепла, днем 9-11° тепла.
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Погода в Одесской области
Ночью 14 декабря, ожидается умеренный дождь, днем — местами небольшой дождь.
Ветер южный, 9-14 м/с, порывы, 15-20 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.
На автодорогах области дымка, видимость 1-2 км.
Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.
«В очередной раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов похожих на них ни в коем случае их не можно трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102», — предупредили в мэрии Одессы.