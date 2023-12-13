Новости Одессы и Одесской области

На Одессу надвигается новый шторм: какая нас ждет погода

На Одессу надвигается новый шторм: какая нас ждет погода

В течение суток 14 декабря 2023 по Одессе и области ожидается усиление ветра, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха этим зимним днем местами прогреется до 13°.

Об опасных метеорологических явлениях I (желтого) уровня опасности предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Сегодня до конца дня в Одессе и области сохранится туман, видимость 200-500 м.

Погода в Одессе

В четверг, 14 декабря, в Одессе будет облачно.

Ночью умеренный дождь, днем небольшой.

Температура ночью 5-7° тепла, днем 9-11° тепла.

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Погода в Одесской области

Ночью 14 декабря, ожидается умеренный дождь, днем — местами небольшой дождь.

Ветер южный, 9-14 м/с, порывы, 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.

На автодорогах области дымка, видимость 1-2 км.

Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

«В очередной раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов похожих на них ни в коем случае их не можно трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102», — предупредили в мэрии Одессы.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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