На Одессу надвигается новый шторм: какая нас ждет погода

Об опасных метеорологических явлениях I (желтого) уровня опасности предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Сегодня до конца дня в Одессе и области сохранится туман, видимость 200-500 м.

Погода в Одессе

В четверг, 14 декабря, в Одессе будет облачно.

Ночью умеренный дождь, днем небольшой.

Температура ночью 5-7° тепла, днем 9-11° тепла.

Погода в Одесской области

Ночью 14 декабря, ожидается умеренный дождь, днем — местами небольшой дождь.

Ветер южный, 9-14 м/с, порывы, 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.

На автодорогах области дымка, видимость 1-2 км.

Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

«В очередной раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов похожих на них ни в коем случае их не можно трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102», — предупредили в мэрии Одессы.