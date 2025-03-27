Фото рамок-металошукачів зі стрічками для багажу поряд із ними опублікувало видання «Інтент».

«Конструкції виглядають так, наче їх підготували до відкриття і зараз налагоджують», – зазначає автор публікації.

Водночас в офісі Одеської залізниці, як і в центральному офісі компанії, відмовилися давати коментарі з цього приводу.

Варто зазначити, що з червня 2022 року такі металошукачі працюють на Київському центральному залізничному вокзалі, з серпня того ж року на Харківському вокзалі, а з жовтня – на вокзалі в Дніпрі.

Як повідомлялося раніше, у неділю, 23 березня 2025 року в місті Біляївка Одеської області в результаті вибуху у відділенні поліції загинула жінка, яка, ймовірно, пронесла у будівлю вибуховий пристрій, а також були поранені троє поліцейських.

Служба безпеки України кваліфікувала те, що сталося у Біляївці, як теракт.

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