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Іноземець за допомогою “трояндочки” пограбував одесита

Іноземець за допомогою “трояндочки” пограбував одесита

На залізничній станції іноземець вирішив відібрати рюкзак з речами одесита, що очікує електричку. Для переконання він використав розбиту пляшку.

Як повідомили у поліції Одеської області, увечері на вулиці Дальницькій п’яний перехожий, побачивши у чоловіка рюкзак, вирішив заволодіти ним.

Спочатку він зажадав від 45-річного одесита віддати мобільний телефон та гроші, а отримавши відмову, схопив із землі скляну пляшку, розбив її та кілька разів ударив чоловіка уламком у шию. Потерпілий вибив скло з руки нападаючого, а той штовхнув його на землю і почав душити. Коли чоловік перестав чинити опір, нападник схопив його речі і втік.

«Швидку» одеситу викликали перехожі. Лікарі доправили потерпілого до лікарні з колото-різаними пораненнями шиї та повідомили про це до поліції. Вже наступного дня поліцейські затримали підозрюваного. Ним виявився 30-річний громадянин сусідньої держави, котрий тимчасово проживав в Одесі.

грабеж

Розбійнику повідомили про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України та помістили під варту. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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