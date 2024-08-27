В Одесі на пляжі встановили незвичайний рекорд (фоторепортаж)

Про це повідомили в Федерації боксу Одеської області.

Тренування відбулося на Інклюзивному пляжі в Одесі. Було воно масштабним та відкритим, участь міг прийняти будь-хто. Всього зібралосся більш ніж півтисячи людей.

Подія об’єднала учасників із різних міст регіону, зокрема Білгорода-Дністровського, Ізмаїла, Подільська, Біляївки, Чорноморська та Южного. Кожне з міст долучилося до заходу за допомогою онлайн-зв’язку.

До тренування приєдналися не лише боксери, але й представники інших бойових мистецтв, таких як кікбоксинг, змішані єдиноборства ММА та самбо. І попри ранковий дощ, до нього долучилися 514 осіб, що дозволило зафіксувати новий рекорд України за кількістю учасників у відкритому тренуванні з боксу.

Представник Книги рекордів України зафіксував досягнення у категорії «Спорт, спецпідготовка». Всі учасники, незалежно від локації, під керівництвом заслуженого працівника фізичної культури та спорту Азера Мустафаєва, провели одночасний бій з тінню.

Фото Федерації боксу Одеської області