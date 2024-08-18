В Одесі скасують «Пост №1» біля пам’ятника Невідомому матросу: що з’явиться натомість?

Як повідомили в одеській мерії, відповідне рішення має ухвалити на найближчому засіданні виконком міськради.

Комітет має намір змінити найменування Одеського міського центру військово-патріотичного виховання учнівської молоді «Піст №1» та його статут.

Зазначимо, що вахту у парку Шевченка перестали нести з початком повномасштабної війни.

Ще з радянських часів у почесній варті стояли старшокласники одеських шкіл, яких одягали в уніформу, схожу на парадно-вихідну військово-морську. Востаннє ритуальні дії біля пам’ятника відбувалися 2021 року.

Замість «Посту №1» з’явиться комунальна установа «Одеський міський центр військово-патріотичного виховання», яка займатиметься викладанням предмета «Захист України» у школах міста, проведенням навчальної практики щодо нього, підвищенням професійної компетентності вчителів, інформаційно-методичною роботою.

Заняття проводитимуться раз на місяць протягом цілого дня у форматі тренінгів. Розроблена Міністерством освіти і науки програма включає основи національної безпеки і оборони, основи планування та управління, озброєння та військову техніку, стрілецьку підготовку, орієнтування на місцевості та фортифікацію, домомедичну допомогу в умовах бою, військові технології та їх розвиток, основи для дій та взаємодії у бою, інформаційну війну.

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