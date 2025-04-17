Новий офіс має стати опорним центром для підприємців Півдня Одещини. У ньому охочі зможуть отримати професійні консультації, доступ до навчальних програм, а також супровід у межах державних ініціатив. Передбачено також допомогу у виході на нові ринки збуту та використанні ресурсів для розвитку власної справи.

За словами представників Державного центру зайнятості, це вже 84-й офіс програми «Зроблено в Україні» в країні. Відкриття регіонального простору саме в Ізмаїлі дозволить зробити державну підтримку доступнішою для місцевих підприємців.

У райдержадміністрації наголошують, що створення цього офісу є важливим кроком для району. Очікується, що новий центр сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу, а також підтримуватиме популяризацію якісної української продукції.

Що таке «Національний кешбек»

Державна програма кешбеку «Зроблено в Україні» — це ініціатива, завдяки якій покупці можуть частково повертати гроші за придбання українських товарів. Тобто, якщо ви купуєте щось, що виготовлено в Україні, держава може компенсувати частину витрат у вигляді кешбеку.

Програма почала працювати з 2023 року, і з 2024-го її поступово впроваджують по всій країні. У 2025 році в Ізмаїлі відкрили регіональний офіс, де можна отримати консультацію щодо участі в цій програмі.

Для звичайного покупця це виглядає просто: ви купуєте товар українського виробництва, зберігаєте чек, реєструєте його через відповідну державну платформу — і отримуєте частину коштів назад.

Програма створена для того, щоб підтримати національного виробника і водночас заохотити людей частіше купувати товари, виготовлені в Україні.

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