Новый офис должен стать опорным центром для предпринимателей Юга Одесской области. В нем желающие смогут получить профессиональные консультации, доступ к учебным программам, а также сопровождение в рамках государственных инициатив. Предусмотрена также помощь в выходе на новые рынки сбыта и использовании ресурсов для развития собственного дела.

По словам представителей Государственного центра занятости, это уже 84-й офис программы «Сделано в Украине» в стране. Открытие регионального пространства именно в Измаиле позволит сделать государственную поддержку более доступной для местных предпринимателей.

В райгосадминистрации отмечают, что создание этого офиса является важным шагом для района. Ожидается, что новый центр будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, а также поддерживать популяризацию качественной украинской продукции.

Что такое «Национальный кэшбек»

Государственная программа кэшбэка «Сделано в Украине» — это инициатива, благодаря которой покупатели могут частично возвращать деньги за приобретение украинских товаров. То есть, если вы покупаете что-то, что изготовлено в Украине, государство может компенсировать часть расходов в виде кэшбэка.

Программа начала работать с 2023 года, и с 2024-го ее постепенно внедряют по всей стране. В 2025 году в Измаиле открыли региональный офис, где можно получить консультацию по участию в этой программе.

Для обычного покупателя это выглядит просто: вы покупаете товар украинского производства, сохраняете чек, регистрируете его через соответствующую государственную платформу — и получаете часть средств обратно.

Программа создана для того, чтобы поддержать национального производителя и одновременно поощрить людей чаще покупать товары, изготовленные в Украине.

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