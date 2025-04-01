Про повітряну небезпеку в Одеському регіоні повідомили о 22:13. Саме в цей час ворожі ударні безпілотники наблизилися до морського узбережжя Одещини з боку моря.

Частина пройшла з боку Миколаївщини вглиб країни, але деякі Шахеди взяли курс на передмістя міста Південне. Їхні мешканці почули роботу сил протиповітряної оборони. Також там пролунав потужний вибух.

Ще група дронів залишається над Чорним морем та станом на 22:45 прямує в бік південних районів Одещини – чи то до порту Чорноморська, чи то далі – в бік Ізмаїлу на Рені.

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