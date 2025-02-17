Щомісяця Державна податкова служба планує перевіряти близько 400 компаній. Найбільшу кількість інспекцій заплановано на жовтень – 423. Основний акцент буде на юридичних особах (3,7 тис. перевірок), проте також перевірятимуть фізичних осіб-підприємців, фінансові установи та нерезидентів. До переліку особливо контрольованих потрапили 266 компаній, які мають проблеми зі сплатою ПДФО, військового збору та ЄСВ.

Лідером за кількістю запланованих перевірок став Київ – 18% від загальної кількості. Одеська область посідає друге місце з 12%, а Дніпропетровщина – третє з 10%. Найбільше уваги приділять підприємствам, що працюють у сфері оптової торгівлі (20,7%), сільського господарства (15,1%) та виробництва харчових продуктів (6,2%).

Також повідомляється про рекордне закриття ФОПів у січні 2025 року. За місяць припинили діяльність 61 455 підприємців, тоді як зареєстровано лише 21 358 нових. Причиною називають підвищення податкового навантаження. Загалом за час війни ФОПи сплатили 126 млрд грн податків, а сума єдиного податку щороку зростала, за винятком 2022 року. Попри загальне скорочення кількості підприємців, серед нових ФОПів найбільше працюють у роздрібній торгівлі, IT та оптовій торгівлі.

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