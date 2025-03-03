Про це повідомили в Болградській міськраді.

У неділю, 2 березня, у селі Табаки Болградської громади відбулося прощання з капітаном Владиславом Ільчуком, життя якого обірвалося на фронті.

Владислав Ільчук народився 28 травня 1973 року в місті Дебальцеве Донецької області. Своє життя він пов’язав із військовою службою, 10 років віддавши службі у 25-й аеромобільній дивізії, яка дислокувалася колись у Болграді. Саме тут він зустрів свою майбутню дружину Олену – уродженку села Виноградівка Болградської громади.

Після закінчення контракту молода сім’я переїхала до міста Бахмут, де Владислав працював дільничним поліцейським.

На момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік перебував уже на пенсії, але добровільно повернувся до лав Збройних Сил України, щоб захищати Батьківщину від ворога.

Після важких боїв у Бахмуті сім’я офіцера була змушена покинути рідне місто та переїхати до Болградської громади. Тут вони облаштовували нове життя, вірячи, що мир настане, а їхній Герой повернеться додому. Однак ворог обірвав ці сподівання, залишивши родину без чоловіка, сина та батька.

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Востаннє Владислав виходив на зв’язок 22 лютого. Того ж дня він загинув під час ворожого обстрілу. Йому було п’ятдесят один…