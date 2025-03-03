Об этом сообщили в Болградском горсовете.

В воскресенье, 2 марта, в селе Табаки Болградской громады состоялось прощание с капитаном Владиславом Ильчуком, жизнь которого оборвалась на фронте.

Владислав Ильчук родился 28 мая 1973 года в городе Дебальцево Донецкой области. Свою жизнь он связал с военной службой, 10 лет отдав службе в 25-й аэромобильной дивизии, которая дислоцировалась когда-то в Болграде. Именно здесь он встретил свою будущую жену Алену — уроженку села Виноградовка Болградской громады.

После окончания контракта молодая семья переехала в город Бахмут, где Владислав работал участковым полицейским.

На момент полномасштабного вторжения РФ в Украину мужчина находился уже на пенсии, но добровольно вернулся в ряды Вооруженных Сил Украины, чтобы защищать Родину от врага.

После тяжелых боев в Бахмуте семья офицера была вынуждена покинуть родной город и переехать в Болградскую громаду. Здесь они обустраивали новую жизнь, веря, что мир наступит, а их Герой вернется домой. Однако враг оборвал эти надежды, оставив семью без мужа, сына и отца.

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Последний раз Владислав выходил на связь 22 февраля. В тот же день он погиб во время вражеского обстрела. Ему было пятьдесят один…





