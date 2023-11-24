На Одещину насувається потужний циклон: як готуються до боротьби з негодою

Про це повідомили в Укргідрометцентрі та ГУ ДСНС в Одеській області.

У повідомленні йдеться, що 26-27 листопада можливі сильний мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

Рятувальники закликають бути обережними в ці дні та дотримуватися правил безпеки. Краще не планувати дальні мандрівки на цей час.

Що синоптики прогнозують в Одеській області

За прогнозами синоптиків, в Одеській області очікуються сильні снігопади, приріст снігового покриву 20-30 см, місцями 40-50 см, завірюхи, снігові замети та ожеледиця на дорогах. Окрім того — посилення вітру до 17-22 м/с в Одесі та до 25-30 м/с по області та в акваторії Чорного моря. Вдень 26 листопада та вночі 27 листопада висота хвиль сягатиме 3-5 м.

Також попереджають, що складні погодні умови призведуть до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств, припинення роботи морських портів, порушення та припинення руху транспорту на дорогах області.

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Які заходи приймає Одеська мерія

У Одеській міськраді повідомили, що всі служби та постачальники тепло-, водо- та енергоресурсів готові до погіршення погодних умов. Організовано цілодобове чергування аварійних бригад.

За словами мера Одеси, до розчищення та посипання доріг готові 104 одиниці техніки та 560 комунальників. До прибирання повалених дерев та гілок – 7 одиниць техніки та 194 співробітники Міськзелентресту. Також Геннадій Труханов додав:

У разі потреби будуть відчинені муніципальні Пункти незламності, їх адреси можна знайти на сайті.

Також Труханов доручив перевірити робочий стан генераторів в медичних і соціальних закладах, на об’єктах критичної інфраструктури, а також наявність запасу пального.