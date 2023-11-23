В Одесі оголошено штормове попередження: чого очікувати

Про це повідомили в Одеській міськраді.

Міська влада просить одеситів та гостей міста бути пильними та обережними у зв’язку з погіршенням погодних умов. Також просять обмежити пересування містом, особливо це стосується літніх людей, вагітних жінок та дітей.

Також просять водіїв не залишати транспорт під деревами та лініями електропередач – адже від сильного поривчастого вітру можливе їхнє падіння.

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Також просять не пересуватися під деревами – це у штормову погоду може бути небезпечно.

Також через шторм у морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їх дрейфування вздовж узбережжя.

Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду, –

попередили у міськраді.