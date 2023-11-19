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Стихія в Одесі 19 листопада: ураган повалив понад сотню дерев (відео, фото)

Стихія в Одесі 19 листопада: ураган повалив понад сотню дерев (відео, фото)

У неділю, 19 листопада, на Одесу знову сталася непогода. Сильними поривами вітру, пориви якого досягали 25-30 метрів за секунду, у місті повалено 109 дерев та впало 55 великих гілок.

Крім того, як повідомили у мерії, зафіксовано 28 розривів проводів зовнішнього освітлення та 18 пошкоджень контактної мережі міського електротранспорту.

Непогода в Одессе

Деревопад в Одессе

Також стало відомо про три випадки пошкодження покрівлі та двох зупинкових комплексів.

Деревопад в Одессе-2

Одеські комунальники дві доби поспіль ліквідували наслідки сильного вітру з дощем та снігом. До вечора було прибрано 75 дерев, відновив роботу електротранспорт.

Одесские коммунальщики
Безпосередньо на вулицях Одеси було задіяно понад 350 співробітників комунальних підприємств міста («Міськзелентрест», «Міські дороги», «Одесміськсвітло», «Одесміськелектротранс»).

Ликвидация последствий непогоды в Одессе

Ликвидация последствий непогоды в Одессе-2

Ликвидация последствий непогоды в Одессе-3

Як повідомлялося раніше, у ніч на неділю, 19 листопада, в Одесі знову розбушувався штормовий вітер. В результаті у всіх районах міста стався деревопад. Крім того, сьогодні у місті випав перший сніг.

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