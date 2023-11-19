Стихія в Одесі 19 листопада: ураган повалив понад сотню дерев (відео, фото)

Крім того, як повідомили у мерії, зафіксовано 28 розривів проводів зовнішнього освітлення та 18 пошкоджень контактної мережі міського електротранспорту.

Також стало відомо про три випадки пошкодження покрівлі та двох зупинкових комплексів.

Одеські комунальники дві доби поспіль ліквідували наслідки сильного вітру з дощем та снігом. До вечора було прибрано 75 дерев, відновив роботу електротранспорт.



Безпосередньо на вулицях Одеси було задіяно понад 350 співробітників комунальних підприємств міста («Міськзелентрест», «Міські дороги», «Одесміськсвітло», «Одесміськелектротранс»).

Як повідомлялося раніше, у ніч на неділю, 19 листопада, в Одесі знову розбушувався штормовий вітер. В результаті у всіх районах міста стався деревопад. Крім того, сьогодні у місті випав перший сніг.