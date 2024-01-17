На Одещині змінять назву чотири населені пункти

Як повідомили у Тарутинській селищній раді, перед тим як прийняти остаточне рішення щодо перейменування, серед жителів чотирьох населених пунктів громади провели опитування.

Після консультацій з громадськістю, робоча група надала пропозиції щодо перейменування таких населених пунктів Тарутинської тергромади Болградського району:

Тарутине перейменувати на Бессарабське;

Березине – на Березне;

Малоярославець Другий – на Ярославець (на честь київського князя Ярослава Мудрого);

Малоярославець Перший – на Прикордонне.

Однак в громаді утворилася ініціативна група, яка виступає проти перейменування. Один з мешканців Тарутиного Віктор Ганган надсилав запити до Українського інституту національної пам’яті, від якого чекав отримати аргументовані відповіді про причини перейменування. Але отримані відповіді його не задовольнили.

Тому наразі ініціативна група готує позов до суду, коли процес перейменування населених пунктів буде запущено.

Раніше ми писали, що одеський активіст Артем Карташов вважає, що місцева влада перешкоджає тому, аби на честь полеглих українських героїв назвали великі знакові вулиці, а не вулички на задвірках.