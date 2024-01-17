В Одесской области изменят название четыре населенных пункта

Как сообщили в Тарутинском поселковом совете, перед тем как принять окончательное решение о переименовании, среди жителей четырех населенных пунктов общины провели опрос.

После консультаций с общественностью рабочая группа предоставила предложения по переименованию таких населенных пунктов Тарутинской тергромады Болградского района:

Тарутино переименовать в Бессарабское;

Березино – на Березное;

Малоярославец Второй – на Ярославец (в честь киевского князя Ярослава Мудрого),

Малоярославец Первый – на Пограничное.

Однако в громаде образовалась инициативная группа, выступающая против переименования. Один из жителей Тарутиного Виктор Ганган посылал запросы в Украинский институт национальной памяти, от которого ожидал получить аргументированные ответы о причинах переименования. Но полученные ответы его не удовлетворили.

Поэтому инициативная группа готовит иск в суд, когда процесс переименования населенных пунктов будет запущен.

Ранее мы писали, что одесский активист Артем Карташов считает, что местные власти препятствуют тому, чтобы в честь павших украинских героев назвали большие знаковые улицы, а не улочки на задворках.