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В Одесской области изменят название четыре населенных пункта

В Одесской области изменят название четыре населенных пункта

В Тарутинской громаде определились с новыми названиями четырех населенных пунктов, подлежащих переименованию согласно закону о декоммунизации. Однако не все жители разделяют решение местных властей.

Как сообщили в Тарутинском поселковом совете, перед тем как принять окончательное решение о переименовании, среди жителей четырех населенных пунктов общины провели опрос.

После консультаций с общественностью рабочая группа предоставила предложения по переименованию таких населенных пунктов Тарутинской тергромады Болградского района:

  • Тарутино переименовать в Бессарабское;
  • Березино – на Березное;
  • Малоярославец Второй – на Ярославец (в честь киевского князя Ярослава Мудрого),
  • Малоярославец Первый – на Пограничное.

Однако в громаде образовалась инициативная группа, выступающая против переименования. Один из жителей Тарутиного Виктор Ганган посылал запросы в Украинский институт национальной памяти, от которого ожидал получить аргументированные ответы о причинах переименования. Но полученные ответы его не удовлетворили.

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Поэтому инициативная группа готовит иск в суд, когда процесс переименования населенных пунктов будет запущен.

Ранее мы писали, что одесский активист Артем Карташов считает, что местные власти препятствуют тому, чтобы в честь павших украинских героев назвали большие знаковые улицы, а не улочки на задворках.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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