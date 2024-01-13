На Одесчине слетел с дороги кроссовер – водитель погиб

Сегодня днем, 13 января, в Одесской области на трассе Белгород-Днестровский – Староказачье, вблизи села Южного, произошло ДТП, в котором погиб водитель кроссовера.
По сообщению областного управления полиции, водитель автомобиля «Honda», не справившись с управлением, выехал с дороги и опрокинулся.
Пострадавшего госпитализировали, от полученных травм мужчина скончался в больнице.
На месте ДТП работали следователи и группа реагирования патрульной полиции территориального подразделения полиции. Полицейские устанавливают полные обстоятельства ДТП.
Как сообщалось, 10 января в Черноморске сорвавшийся с троса автомобильо убил семилетнюю девочку.
А 9 января в Подольском районе 11-летний ребенок катался на санках и попал под автомобиль ВАЗ.