Новости Одессы и Одесской области

На Одесчине слетел с дороги кроссовер – водитель погиб

На Одесчине слетел с дороги кроссовер – водитель погиб

Сегодня днем, 13 января, в Одесской области на трассе Белгород-Днестровский – Староказачье, вблизи села Южного, произошло ДТП, в котором погиб водитель кроссовера.

По сообщению областного управления полиции, водитель автомобиля «Honda», не справившись с управлением, выехал с дороги и опрокинулся.

Пострадавшего госпитализировали, от полученных травм мужчина скончался в больнице.

На месте ДТП работали следователи и группа реагирования патрульной полиции территориального подразделения полиции. Полицейские устанавливают полные обстоятельства ДТП.

Как сообщалось, 10 января в Черноморске сорвавшийся с троса автомобильо убил семилетнюю девочку.

А 9 января в Подольском районе 11-летний ребенок катался на санках и попал под автомобиль ВАЗ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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