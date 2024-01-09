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На Одещині дитина на санчатах потрапила під автомобіль (фото)

На Одещині дитина на санчатах потрапила під автомобіль (фото)

Сьогодні, 9 січня, у Подільському районі 11-річна дитина каталася на санчатах і потрапила під автомобіль ВАЗ. Хлопчика із численними травмами госпіталізували.

Як повідомили в поліції Одеської області, подія сталася сьогодні після обіду в селі Дубинове Савранської територіальної громади.

Поліцейські попередньо встановили, що хлопчик катався на санчатах і виїхав на дорогу, якою рухався автомобіль “ВАЗ”. Водій легковика не помітив дитину та сталося зіткнення, сани буквально влетіли під автомобіль.

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Дитина отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та політравми та була госпіталізована до лікарні.

Нині стан постраждалого хлопчика задовільний.

Водія перевірили на стан сп’яніння – він був тверезий.

Встановлюються всі обставини події та вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліцейський закликав водіїв бути уважними під час руху, особливо у складних погодних умовах, а батьків уважніше стежити за дітьми.

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