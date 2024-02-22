Масове отруєння чадним газом в Одеській області: серед постраждалих двоє дітей

Як повідомили в ДСНС, учора, 21 лютого, до Служби порятунку надійшли повідомлення (з різницею в півтори години) від чергового медика про те, що в Білгород-Дністровському районі Одеської області сталися випадки отруєння чадним газом.

У селі Салгани у власному постраждали двоє дорослих, їх госпіталізували з діагнозом – інгаляційне отруєння чадним газом. Ймовірною причиною стали недоліки конструкції побутового твердопаливного котла.

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А в селі Польове двоє дорослих і двоє дітей 18-ти та 2-х років також отримали отруєння чадним газом. Їх встигли врятувати медики.

Причиною отруєння стали недоліки конструкції пічного опалення, повідомили рятувальники.