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В Одесской области сгорели люди во время пожара: подробности

В Одесской области сгорели люди во время пожара: подробности

Вчера, 27 декабря, в селе Иосифовка Беляевской общины пожарные во время тушения пожара в заброшенном здании обнаружили два обгоревших тела.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

В сообщении говорится, что вчера в Службу спасения в 20:12 поступило сообщение о возгорании заброшенного одноэтажного здания на улице Степной в Осиповке.

Когда пожарные приехали по вызову, то выяснили, что внутри дома загорелось имущество. В 20:53 пожар был локализован и в 21:14 полностью ликвидирован на площади 45 кв.

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Во время тушения пожара пожарные обнаружили два обгоревших тела. В настоящее время личные данные жертв пожара устанавливаются.

Причиной пожара вероятнее всего стало неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

Как сообщили в ГСЧС, к тушению пожара привлекались 2 единицы техники и 8 пожарных.

Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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