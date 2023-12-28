В Одесской области сгорели люди во время пожара: подробности

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

В сообщении говорится, что вчера в Службу спасения в 20:12 поступило сообщение о возгорании заброшенного одноэтажного здания на улице Степной в Осиповке.

Когда пожарные приехали по вызову, то выяснили, что внутри дома загорелось имущество. В 20:53 пожар был локализован и в 21:14 полностью ликвидирован на площади 45 кв.

Во время тушения пожара пожарные обнаружили два обгоревших тела. В настоящее время личные данные жертв пожара устанавливаются.

Причиной пожара вероятнее всего стало неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

Как сообщили в ГСЧС, к тушению пожара привлекались 2 единицы техники и 8 пожарных.

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