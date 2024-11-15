На Одесщине водитель трактора переехал подростка и скрылся

Как сообщили в полиции Одесской области, трагедия произошла 14 ноября в селе Заможное Новоборисовской громады.

Тело подростка на обочине дороги обнаружила местная жительница и вызвала полицию.

На теле погибшего полицейские обнаружили травмы, характерные для дорожно-транспортного происшествия.

Уже через несколько часов правоохранители установили, что парня сбил трактором 45-летний житель соседнего села. Проверка на алкоголь показала, что мужчина был пьян.

По словам водителя трактора, он выпил у брата, а когда возвращался, не заметил, что сбил человека.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Тело парня направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Ранее в Одессе 13-летнего подростка убил неработающий фонтан.