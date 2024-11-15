На Одесщине водитель трактора переехал подростка и скрылся

В Раздельнянском районе Одесской области пьяный водитель трактора насмерть сбил 15-летнего подростка и даже не заметил этого.
Как сообщили в полиции Одесской области, трагедия произошла 14 ноября в селе Заможное Новоборисовской громады.
Тело подростка на обочине дороги обнаружила местная жительница и вызвала полицию.
На теле погибшего полицейские обнаружили травмы, характерные для дорожно-транспортного происшествия.
Уже через несколько часов правоохранители установили, что парня сбил трактором 45-летний житель соседнего села. Проверка на алкоголь показала, что мужчина был пьян.
По словам водителя трактора, он выпил у брата, а когда возвращался, не заметил, что сбил человека.
По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
Тело парня направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.
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