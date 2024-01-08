На дорогах Одещини через негоду ускладнено рух автівок 

Через негоду ускладнено рух на трасі Київ-Одеса. Через дощ та туман утворилися затори.

Про це повідомляють одеські телеграм-канали, які публікують відео з доріг Одещини.

Також із соцмереж стало відомо, що протягом трьох годин стояли автівки на одному місці на трасі М-15 Одеса – Рені біля селища Маяки.

На сьогодні в Одесі прогнозували сильні опади. Вдень має бути ожеледь, налипання мокрого снігу та хуртовина. Але ще від самого ранку комунальники Одеси проводять роботи з чищення дощоприймачів. Наразі підтоплень магістральних вулиць не зафіксовано.

Але у міськраді просять за можливістю, зменшити пересування містом, оскільки погода погіршуватиметься.

Окрім того, в Одеській міськраді повідомили, що з півночі Одещини на всю область заходить циклон. Температура повітря в регіоні продовжує понижуватися. Тому, за необхідності, рух на дорогах державного значення може бути обмежений або перекритий.

Своєю чергою Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області попередила водіїв про можливе ускладнення ситуації на дорогах. З ночі дорожники чистять траси від снігу та обробляють автомобільні дороги протиожеледними матеріалами. Проїзд автомобільними дорогами Одеської області на цей час забезпечений.

Також дали поради водіям у Міністерстві відновлення і розвитку громад:

Найближчими днями варто утриматися від поїздок, особливо на далекі відстані. Якщо відкласти поїздку неможливо, візьміть із собою ланцюги протиковзання на колеса, додаткове пальне, термоковдру, заряджений павербанк та термос із чаєм.

Головне фото – ілюстративне