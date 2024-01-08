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Частина Одеси 8 січня залишилась без світла: адреси

Частина Одеси 8 січня залишилась без світла: адреси

Через проведення аварійно-відновлювальних робіт, сьогодні, 8 січня 2024 року, частина вулиць Одеси залишилась без електропостачання до вечора.

Про це повідомили в Одеській міськраді з посиланням на ДТЕК “Одеські електромережі”.

Південний РЕМ

Роботи триватимуть до 17.00:

  • просп. Небесної сотні 47/корп.1, 47/корп.2, 37/корп.1, 47-63
  • Академіка Корольова, 22, 30, 26а,28, 34/корп.1, 32,34,
  • 11-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 6,8,
  • 12-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги 1,2,3,4,4а,5,5а,6,7,8,
  • 13-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1а, 1-7, 6-а, 2-8,
  • 14-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1-7, 2-8,
  • Тульська, 68-84, 77-93,
  • Друга, 20,
  • Василя Симоненка, 2а,
  • Генерала Петрова, 52-68/корп. 2.

Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 19.00:

  • пров. Людмили Гінзбург, 5-43,
  • пров. Оранжерейний, 18а-43,
  • Хуторська 15-105,26-40,86,
  • Академіка Панкратової, 2-34, 3-61,
  • Хавкіна, 1-57,
  • пров. Цементний, 1-17,
  • Котляревського, 1-23, 2-16,
  • Кругова, 10б-58,13-55,
  • Геологічна, 9,9а,23а,
  • Степова, 1-31,2-22,
  • пров. Хуторський 6,6/3,6/корп.3,
  • пров. Хуторський, 1-29,1а,1б,2-22,
  • пров. Цементний, 6а,
  • пров. Шебелинський, 13а-27,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5, планове відключення з 08.00-19.00

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 19.00:

  • вул. Богдана Хмельницького, 35-49,68-84.
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