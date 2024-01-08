Частина Одеси 8 січня залишилась без світла: адреси

Через проведення аварійно-відновлювальних робіт, сьогодні, 8 січня 2024 року, частина вулиць Одеси залишилась без електропостачання до вечора.
Про це повідомили в Одеській міськраді з посиланням на ДТЕК “Одеські електромережі”.
Південний РЕМ
Роботи триватимуть до 17.00:
- просп. Небесної сотні 47/корп.1, 47/корп.2, 37/корп.1, 47-63
- Академіка Корольова, 22, 30, 26а,28, 34/корп.1, 32,34,
- 11-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 6,8,
- 12-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги 1,2,3,4,4а,5,5а,6,7,8,
- 13-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1а, 1-7, 6-а, 2-8,
- 14-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1-7, 2-8,
- Тульська, 68-84, 77-93,
- Друга, 20,
- Василя Симоненка, 2а,
- Генерала Петрова, 52-68/корп. 2.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 19.00:
- пров. Людмили Гінзбург, 5-43,
- пров. Оранжерейний, 18а-43,
- Хуторська 15-105,26-40,86,
- Академіка Панкратової, 2-34, 3-61,
- Хавкіна, 1-57,
- пров. Цементний, 1-17,
- Котляревського, 1-23, 2-16,
- Кругова, 10б-58,13-55,
- Геологічна, 9,9а,23а,
- Степова, 1-31,2-22,
- пров. Хуторський 6,6/3,6/корп.3,
- пров. Хуторський, 1-29,1а,1б,2-22,
- пров. Цементний, 6а,
- пров. Шебелинський, 13а-27,
- пров. 4-й Деревообробний, 5, планове відключення з 08.00-19.00
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 19.00:
- вул. Богдана Хмельницького, 35-49,68-84.