На Одещині в укритті для школярів облаштували церкву: що кажуть батьки

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Річ у тім, що підземна споруда на території старої літньої естради, про яку йдеться, перебуває у приватній власності. Господар дозволив дітям ховатися там, щоб подільський ліцей №2 міг працювати в очному форматі, а потім продав приміщення Українській греко-католицькій церкві. Там уже встановлено вівтар та іконостас, церковники почали проводити служби.

Це викликало обурення батьків, оскільки ліцей, який користується цим приміщенням під час тривог, не має іншого укриття. А ще – побоюються, що їхніх дітей почнуть звертати до греко-католицизму.

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У результаті сторони домовилися, що до кінця навчального року укриття буде використовуватися і дітьми, і церквою. Шторами там завісять вівтар, а служби проводитимуться в другій половині дня і у вихідні дні, щоб діти не перетиналися з вірянами.

За словами настоятеля греко-католицького храму Андрія Кичури, поки церква не знайде гроші на відновлення храму, він функціонуватиме під землею.

“До 1935 року тут знаходився дерев’яний храм Успіння Пресвятої Богородиці. Тоді це був не Подільськ, а Бірзула. Так що, ми сюди не прийшли, а повернулися. Були зустрічі з чиновниками, керівництвом школи, батьками дітей, на якому ми чітко сказали, що до кінця війни укриття служитиме як школярам, так і вихованцям спортивних секцій. Ба більше, ми зробимо ремонт і покращимо умови. Зокрема, зробимо нову підлогу. Жодних конфліктів не було і не могло бути”, – розповів він журналістам.

До цього часу ліцей шукатиме нове укриття, з якими в місті проблема.

Раніше ми розповідали, що згідно з розпорядженням архієпископа Одеського та Балтського, з 1 вересня 2023 року всі храми Одеської єпархії ПЦУ будуть проводити богослужіння за новим календарем, прийнятим на Архієрейському Соборі та на Помісному Соборі ПЦУ.