В Одесской области в укрытии для школьников обустроили церковь: что говорят родители

Об этом сообщают местные паблики.

Дело в том, что подземное сооружение на территории старой летней эстрады, о котором идет речь, находится в частной собственности. Хозяин разрешил детям укрываться там, чтобы подольский лицей №2 мог работать в очном формате, а потом продал помещение Украинской греко-католической церкви. Там уже установлен алтарь и иконостас, церковники начали проводить службы.

Это вызвало возмущение родителей, поскольку у лицея, который пользуется этим помещением во время тревог, нет другого укрытия. А еще — опасаются, что их детей начнут обращать в греко-католицизм.

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В результате стороны договорились, что до конца учебного года укрытие будет использоваться и детьми, и церковью. Шторами там завесят алтарь, а службы будут проводиться во второй половине дня и в выходные дни, чтобы дети не пересекались с верующими.

По словам настоятеля греко-католического храма Андрея Кичуры, пока церковь не найдет деньги на восстановление храма, он будет функционировать под землей.

«До 1935 года здесь находился деревянный храм Успения Пресвятой Богородицы. Тогда это был не Подольск, а Бирзула. Так что, мы сюда не пришли, а вернулись. Были встречи с чиновниками, руководством школы, родителями детей, на котором мы четко сказали, что до конца войны укрытие будет служить как школьникам, так и воспитанникам спортивных секций. Более того, мы сделаем ремонт и улучшим условия. В частности, сделаем новый пол. Никаких конфликтов не было и не могло быть», — рассказал он журналистам.

До этого времени лицей будет искать новое укрытие, с которыми в городе проблема.

Ранее мы рассказывали, что согласно распоряжению архиепископа Одесского и Балтского, с 1 сентября 2023 года все храмы Одесской епархии ПЦУ будут проводить богослужения по новому календарю, принятому на Архиерейском Соборе и на Поместном Соборе ПЦУ.