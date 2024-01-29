Фото дня: поранене росіянами кошеня та його маленька господарка чекають на відбій тривоги в одеському укритті 

Спускатися в укриття родина дівчинки почала лише останній час — після недавніх гучних «прильотів» неподалік від їхнього будинку.

Спочатку кошеня Сімба жив в іншій сім’ї — раніше його господарями були військові. Разом із бійцями ЗСУ кіт переживав обстріли, і під час одного з них отримав поранення ока, яке тепер нічого не бачить.

Тварину забрали на лікування до притулку, звідки його з часом і забрала родина Аріші.

Тепер дівчинка бере свого улюбленця разом із собою у сховище, бо не хоче залишати кошеня у квартирі на самоті. Сімба дуже не любить переносні сумки, тож його доводиться відпускати звідти й тримати на руках.

Раніше “Одеське життя” писало, що в Україні дозволили власникам домашніх тварин переховуватися в укриттях разом з домашніми улюбленцями. А недопуск громадян з тваринами в укриття під час тривоги – тепер порушення.

Щоправда, є ряд вимог та обов’язків до господарів тварин, які перебувають в укритті зі своїми домашніми улюбленцями.

Фото: Віра Корольченко