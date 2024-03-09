На Одещині спалахнув електровоз: чи є постраждалі (фото)

Подробиці розповіли в обласному управлінні ДСНС.

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку з однієї із залізничних станцій поблизу села Виноградар. На місці рятувальники з’ясували, що спалахнув машинний відсік електровоза вантажного поїзда.

Для повної ліквідації пожежі пожежникам знадобилося майже три години. Постраждалих немає.

Причина, збитки та деталі події – встановлюються.