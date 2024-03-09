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На Одещині спалахнув електровоз: чи є постраждалі (фото)

На Одещині спалахнув електровоз: чи є постраждалі (фото)

Сьогодні вдень, 9 березня, у Роздільнянському районі Одеської області рятувальники гасили електровоз, що загорівся.

Подробиці розповіли в обласному управлінні ДСНС.

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку з однієї із залізничних станцій поблизу села Виноградар. На місці рятувальники з’ясували, що спалахнув машинний відсік електровоза вантажного поїзда.

Пожежа на залізниці на Одещині

Для повної ліквідації пожежі пожежникам знадобилося майже три години. Постраждалих немає.

В Роздільнянському районі гасили електровоз data-lazy-srcset=

Причина, збитки та деталі події – встановлюються.

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