В одеському храмі спалахнула пожежа: є постраждалий

В Одесі на території храму Святителя Луки і архангела Михаїла загорілася трапезна. Під час гасіння пожежі врятовано людину.
Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.
Повідомлення про загоряння будівлі на вул. Тіниста в Приморському районі Одеси надійшло рятувальникам о 21:21 27 лютого. На місці пожежники встановили, що горить 2-поверхова дерев’яна будівля трапезної на території Храму Архангела Михаїла і святителя Луки.
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За півгодини пожежу було повністю ліквідовано.
Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити розповсюдження вогню на поруч розташований храм, який знаходився в безпосередній близькості.
Під час гасіння пожежі рятувальники допомогли вибратися із задимленої будівлі чоловікові 1952 року народження.
Причина пожежі та збитки встановлюються. Від ДСНС було залучено 5 одиниць техніки, 25 пожежників.