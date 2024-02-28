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В одеському храмі спалахнула пожежа: є постраждалий

В одеському храмі спалахнула пожежа: є постраждалий

В Одесі на території храму Святителя Луки і архангела Михаїла загорілася трапезна. Під час гасіння пожежі врятовано людину.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Повідомлення про загоряння будівлі на вул. Тіниста в Приморському районі Одеси надійшло рятувальникам о 21:21 27 лютого. На місці пожежники встановили, що горить 2-поверхова дерев’яна будівля трапезної на території Храму Архангела Михаїла і святителя Луки.

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За півгодини пожежу було повністю ліквідовано.

Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити розповсюдження вогню на поруч розташований храм, який знаходився в безпосередній близькості.

Під час гасіння пожежі рятувальники допомогли вибратися із задимленої будівлі чоловікові 1952 року народження.

Причина пожежі та збитки встановлюються. Від ДСНС було залучено 5 одиниць техніки, 25 пожежників.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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