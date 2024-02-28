В одеському храмі спалахнула пожежа: є постраждалий

Ціни на Привозі 1 березня: від дешевого до найдешевшого Ми знову на Привозі. Погода – не дуже: здається, зима не так вже й поспішає прощатися з містом. Відомий ринок, між, тим, на погоду аж ніяк не реагує: бо це ж Привоз. Люди спішно скуповуються, торгуються, шукають дешеве та найдешевше. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Зелене диво та квіткова магія на вулицях Одеси наприкінці лютого (фоторепортаж) Лютий собі добігає кінця. Але ж то тільки календарний лютий. Бо ж якщо придивитися, як виглядають зараз одеські клумби, газони, вуличні вази, то, здається, весна вже – «на повну». Додайте до цього яскраве сонце – і про яку зиму можна розмовляти? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ