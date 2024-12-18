На Одещині шестирічна дитина бродила босоніж засніженими дорогами

Інцидент стався цими вихідними біля села Малий Куяльник, повідомили в поліції Одеської області.

Співробітниця відділу психологічного забезпечення ГУНП в Одеській області Дар’я Сапанюк розповіла, що їхала із сім’єю до батьків у Подільськ. Дорогою вона звернула увагу на маленького хлопчика, який йшов уздовж проїжджої частини дороги один. Погода була морозною і сніжною, а малюк – у легкому светрі, штанцях і шкарпетках.

«Ми зупинили машину, і щойно відчинили двері, шестирічний Григорій, як стало відомо згодом, одразу ж підійшов до нас. Він замерз і був розгублений. Що з ним сталося, ми не могли дізнатися одразу, бо хлопчик не розмовляє через вади здоров’я. Зігрівши його, давши йому попити, ми негайно повідомили про подію в територіальний підрозділ поліції», – розповіла психологиня.

Співробітниця поліції передала колегам із ювенальної превенції. На той момент на спецлінію 102 вже зателефонували родичі хлопчика.

Правоохоронці встановили, що мама з сином гостювала в сестри в Подільському районі. Поки дорослі відволіклися, хлопчик відчинив двері будинку, вийшов на подвір’я і пішов у невідомому напрямку. Родичі швидко помітили зникнення малюка і кинулися на його пошуки, але на той час він уже встиг відійти далеко від будинку. Зрозумівши, що втрачають дорогоцінний час, вони звернулися в поліцію.

Як з’ясувалося, малюк подолав відстань близько п’яти кілометрів.

«На щастя, з Гришею нічого поганого не сталося. Зараз він удома під наглядом дорослих», – каже психолог.

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