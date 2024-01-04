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На Одещині прощаються з морським піхотинцем, який втратив здоров’я на війні

На Одещині прощаються з морським піхотинцем, який втратив здоров’я на війні

Сьогодні, 4 січня, Болград на Одещині проводжає в останній шлях захисника Батьківщини, учасника бойових дій, інваліда війни – Валерія Івановича Касапа.

Про це повідомляє Болградська міська рада.

Валерій Касап народився 10 липня 1973 р. у Болграді. Після закінчення місцевої школи вступив до лав збройних сил України та після закінчення термінової служби продовжив військову службу у лавах прикордонних військ.

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Понад двадцять п’ять років Валерій Іванович віддав військовій справі, а коли почалася повномасштабна війна, не вагаючись перейшов у підрозділ морської піхоти, де мужньо захищав нашу землю.

У 2023 році за станом здоров’я військовий був переведений у запас. До останньої миті боровся за своє життя у шпиталях та лікарнях, але, на жаль, хвороба завдала непоправної шкоди здоров’ю Валерію Івановичу. Серце військового перестало битися в останній день минулого року, 31 грудня.

“Болградська міська рада висловлює щирі слова співчуття рідним, близьким, товаришам по службі з приводу героїчної загибелі Валерія Івановича і схиляє голову в глибокій скорботі. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях і нашій пам’яті”, – висловили співчуття у міській раді.

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