На Одещині прощаються з морським піхотинцем, який втратив здоров’я на війні

Про це повідомляє Болградська міська рада.

Валерій Касап народився 10 липня 1973 р. у Болграді. Після закінчення місцевої школи вступив до лав збройних сил України та після закінчення термінової служби продовжив військову службу у лавах прикордонних військ.

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Понад двадцять п’ять років Валерій Іванович віддав військовій справі, а коли почалася повномасштабна війна, не вагаючись перейшов у підрозділ морської піхоти, де мужньо захищав нашу землю.

У 2023 році за станом здоров’я військовий був переведений у запас. До останньої миті боровся за своє життя у шпиталях та лікарнях, але, на жаль, хвороба завдала непоправної шкоди здоров’ю Валерію Івановичу. Серце військового перестало битися в останній день минулого року, 31 грудня.

“Болградська міська рада висловлює щирі слова співчуття рідним, близьким, товаришам по службі з приводу героїчної загибелі Валерія Івановича і схиляє голову в глибокій скорботі. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях і нашій пам’яті”, – висловили співчуття у міській раді.