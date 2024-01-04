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На Одесщине прощаются с морским пехотинцем, который потерял здоровье на войне

На Одесщине прощаются с морским пехотинцем, который потерял здоровье на войне

Сегодня, 4 января, Болград Одесской области провожает в последний путь защитника Родины, участника боевых действий, инвалида войны – Валерия Ивановича Касапа.

Об этом сообщает Болградский городской совет.

Валерий Касап родился 10 июля 1973 г. в Болграде. После окончания местной школы поступил в ряды вооруженных сил Украины и после окончания срочной службы продолжил военную службу в рядах пограничных войск.

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Более двадцати пяти лет Валерий Иванович отдал военному делу, а когда началась полномасштабная война, не колеблясь перешел в подразделение морской пехоты, где мужественно защищал нашу землю.

В 2023 году по состоянию здоровья военный был переведен в запас. До последнего мгновения боролся за свою жизнь в госпиталях и больницах, но, к сожалению, болезнь нанесла непоправимый вред здоровью Валерию Ивановичу. Сердце военного перестало биться в последний день прошлого года, 31 декабря.

«Болградский городской совет выражает искренние слова соболезнования родным, близким, сослуживцам по поводу героической гибели Валерия Ивановича и склоняет голову в глубокой скорби. Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах и нашей памяти“, – выразили соболезнования в городском совете.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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