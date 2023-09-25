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На Одещині призупинили посівну: причини

На Одещині призупинили посівну: причини

Термін посівної озимої пшениці на Одещині вже стартував, проте через відсутність вологи перебуває на паузі.

Про це повідомила керівник департаменту аграрного продовольства ОВА Алла Стоянова.

За її словами, наразі близько 3% аграріїв ризикнули засіяти зерно у суху землю. Через це вже загинуло близько десяти тисяч гектарів озимого ріпаку.

Нинішнє літо є найспекотнішим за всю історію незалежності України, що створило умови непридатні для посівної:

“Ми проводили дослідження. Згідно з ним у двометровому шарі немає вологи. Щоб умови були сприятливими, має бути глибинна волога і має бути волога з опадів. Коли глибинна та поверхнева волога з’єднуються, можна говорити про умови для посівної. Ці умови в Одеському регіоні сьогодні немає ”, – зауважила директор департаменту аграрного продовольства.

Невтішні прогнози для аграріїв

В даний час у департаменті розглядають два сценарії посівної:

  • Якщо протягом двох тижнів випадуть хоча б мінімальні опади, то продовжиться посівна.
  • Якщо опадів не буде, очікувати якихось навіть середніх показників у 2024 році не доводиться.

Згідно з прогнозами кліматологів, сім із наступних десяти років в Україні будуть посушливими. У такій ситуації працювати можуть лише ті господарства, де є зрошення чи вологозберігаючі технології, наголосила Стоянова.

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