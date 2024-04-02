Яка погода очікується в Одесі 3 квітня

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у середу, 3 квітня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність. Істотних опадів можна не побоюватися.
Прогноз погоди в Одесі на 3 квітня
В Одесі хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура 8-10°С, вдень 17-19°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 3 квітня
По Одеській області прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.
Вітер західний 7-12 м/с
Температура вночі 7-12°С, вдень 17-22°С.
На дорогах області вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Фото Марії Котової