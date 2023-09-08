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Одесит займався браконьєрством і допомагав при цьому морю: подробиці

Одесит займався браконьєрством і допомагав при цьому морю: подробиці

Директора одеського підприємства прокуратура звинувачує у незаконному промисловому вилові морепродуктів. При цьому головним об’єктом промислу була рапана – морський хижак, що руйнує екологічну систему Чорного моря.

Директору підприємства в Одеській області повідомлено про підозру у незаконному рибному промислі в Чорному морі зі збитком у понад 3 млн грн.

Раніше підприємство цілком законно, маючи дозвіл, протягом кількох років займалося промисловим виловом рапани та чорноморського калкану з акваторії Чорного моря в Одеській області.

Але в липні 2020 року Чорноморський рибоохоронний патруль анулював цей спецдозвіл. Підприємець при цьому продовжив вилов риби та морепродуктів, а з їх продажу отримував прибуток.

За півроку незаконної діяльності виловлено:

  • рапан – 132,3 тонни,
  • чорноморських калканів – 3,8 тонни.

Парадокс ситуації в тому, що вилов рапани, основного об’єкту промислу підприємства, не тільки не шкодив природі, а й навіть приносив користь екології Чорного моря.

Раніше “Одеське Життя” розповідало, що рапана – хижий молюск був завезений до нас з інших країн, але вже цілком освоївся та активно завойовує територію. Природних ворогів у Чорному морі рапан не має і зупинити її розмноження може тільки людина, збираючи молюска з дна моря.

Рапана вбиває мідій – головних лічильників морської води. Без цих молюсків море біля берегів Одеси може перетворитися на мляву каламутну водойму.

Наше видання навіть проводило екологічну акцію «Допоможіть врятувати море!», спрямовану на привернення уваги до проблеми безконтрольного розмноження рапани та пов’язаних із ним загроз для морського життя біля одеського берега.

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