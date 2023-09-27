На Одещині пацієнти психоневрологічного інтернату живуть в жахливих умовах (фото)

Пацієнти психоневрологічного будинку-інтернату, який знаходиться у селі Великорибальське Білгород-Дністровського району живуть з пліснявою і тарганами та не забезпечені необхідними меблями й одягом.

Про це повідомили у Представництві Уповноваженого ВРУ з прав людини в Одеській області.

Представники відомства планово відвідали психоневрологічний будинок-інтернат у Великорибальському.

Умови проживання людей з психічними розладами виявилися невтішними — люди живуть в антисанітарних умовах, де не дотримуються мінімальних норм житлової площі.

В кімнатах обдерте тинькування, на стінах та стелі пліснява. Самі корпуси теж потребують ремонту — обдерті зовнішні стіни та старі вікна.

Також не всі підопічні забезпечені приліжковими меблями та інвентарем. Крім того, вони носять старий одяг, часто навіть не особистий, а спільний.

В інтернаті немає бомбосховища і навіть укриття, як і сигналу “повітряної тривоги”.

Люди, які не можуть самостійно пересуватися, взагалі позбавлені мобільності.

У відомстві повідомили, що з метою усунення виявлених недоліків до компетентних органів будуть скеровані відповідні листи та акти реагування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

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