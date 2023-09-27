В Одесской области пациенты психоневрологического интерната живут в ужасных условиях (фото)

Пациенты психоневрологического дома-интерната, который находится в селе Великорыбальское Белгород-Днестровского района, живут с плесенью и тараканами и не обеспечены необходимой мебелью и одеждой.

Об этом сообщили в представительстве Уполномоченного ВРУ по правам человека в Одесской области.

Представители ведомства планово посетили психоневрологический дом-интернат в Великорыбальском.

Условия проживания людей с психическими расстройствами оказались неутешительными — люди живут в антисанитарных условиях, где не соблюдаются минимальные нормы жилой площади.

В комнатах ободрана штукатурка, на стенах и потолке плесень. Сами корпуса тоже нуждаются в ремонте – ободранные наружные стены и старые окна.

Также не все подопечные снабжены прикроватной мебелью и инвентарем. Кроме того, они носят старую одежду, часто даже не личную, а общую.

В интернате нет бомбоубежища и даже укрытия, как и сигнала «воздушной тревоги».

Люди, которые не могут самостоятельно передвигаться, вообще лишены мобильности.

В ведомстве сообщили, что с целью устранения выявленных недостатков в компетентные органы будут направлены соответствующие письма и акты реагирования Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

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