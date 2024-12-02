На Одещині масово гинуть анчоуси, які мігрують на зимівлю

Про це у facebook повідомив співробітник парку, доктор біологічних наук Іван Русєв.

Днями слідом за різким погіршенням погодних умов і падінням температури води в лиманах, вперше стався масовий викид хамси молодого віку на берег. Це сталося на західному березі лиману Шагани протяжністю близько 6 км.

За словами вченого, цього року вперше за останні роки в Тузловських лиманах було багато анчоуса європейського або хамси. Ця риба розмножується в морі, але часто за наявності проток між морем і лиманами заходить на нагул у Тузловські лимани.

«Зазвичай в осінній період хамса мігрує на зимівлю в різні глибинні райони Чорного моря, переважно до кримських і кавказьких берегів, берегів Туреччини, де утворює великі зимові скупчення. Але цього року зграї хамси останніх генерацій, які зайшли влітку з моря до лиманів, затрималися і потрапили під негоду», – розповів Іван Русєв.

Але риба, викинута лиманом, не пропала дарма. Вона стала важливим харчовим ланцюжком для різних видів хижих птахів і ссавців, що мешкають у Тузловських лиманах: шакалів, лисиць, борсуків, єнотоподібних собак, чайок, бакланів, пеліканів тощо.

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