В Одесской области массово гибнут анчоусы, которые мигрируют на зимовку

Об этом в facebook сообщил сотрудник парка, доктор биологических наук Иван Русев.

На днях вслед за резким ухудшением погодных условий и падением температуры воды в лиманах, впервые произошел массовый выброс хамсы молодого возраста на берег. Это произошло на западном берегу лимана Шаганы протяженностью около 6 км.

По словам ученого, в этом году впервые за последние годы в Тузловских лиманах было много анчоуса европейского или хамсы. Эта рыба размножается в море, но часто при наличии протоков между морем и лиманами заходит на нагул в Тузловские лиманы.

«Обычно в осенний период хамса мигрирует на зимовку в разные глубинные районы Черного моря, преимущественно к крымским и кавказским берегам, берегам Турции, где образует большие зимние скопления. Но в этом году стаи хамсы последних генераций, которые зашли летом с моря в лиманы, задержались и попались под непогоду», — рассказал Иван Русев.

Но рыба, выброшенная лиманом, не пропала даром. Она стала важной пищевой цепочкой для различных видов хищных птиц и млекопитающих, обитающих в Тузловских лиманах: шакалов, лис, барсуков, енотовидных собак, чаек, бакланов, пеликанов и др.

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