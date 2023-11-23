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На Одещині ліцей віддав фермеру землю вартістю 20 млн гривень

На Одещині ліцей віддав фермеру землю вартістю 20 млн гривень

В Белгород-Днестровском районе лицею вернули участок земли стоимостью 20 млн грн, который незаконно арендовал фермер.

Про це повідомили у Одеській обласній прокуратурі.

Прокурори Білгород-Дністровської окружної прокуратури у суді домоглися повернення “Дивізійському ліцею” земельної ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 106 га вартістю понад 20 млн. гривень.

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Встановлено, що у грудні 2021 року ліцей передав ділянку у користування фермерському господарству, було укладено договір про нібито спільну обробку землі терміном на 3 роки. Однією з умов передачі землі була оплата частини вартості вирощеного врожаю.

Прокурори в суді довели, що зазначений договір справді є уявною угодою та містить усі ознаки договору оренди землі та не передбачає будь-якої спільної діяльності з боку навчального закладу, крім отримання орендної плати.

Суд погодився з доводами прокуратури про те, що освітня установа не мала повноважень приймати рішення про розпорядження землею, яка перебуває у державній власності та перебуває лише у користуванні комунальної установи, а підприємство мала намір приховати ці правовідносини та уникнути передбаченої законом процедури для отримання землі в оренду.

З огляду на доводи прокурора суд задовольнив позов.

Нагадаємо, суд повернув громаді Чорноморська ділянку землі на березі моря вартістю 4 мільйони грн., яку незаконно передали в оренду приватнику для будівництва спорткомплексу.

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