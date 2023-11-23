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В Одесской области лицей отдал фермеру землю стоимостью 20 млн гривен

В Одесской области лицей отдал фермеру землю стоимостью 20 млн гривен

В Белгород-Днестровском районе лицею вернули участок земли стоимостью 20 млн грн, который незаконно арендовал фермер.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Прокуроры Белгород-Днестровской окружной прокуратуры в суде добились возвращения «Дивизийскому лицею» земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 106 га стоимостью более 20 млн. гривен.

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Установлено, что в декабре 2021 года лицей передал участок в пользование фермерскому хозяйству, был заключен договор о якобы совместной обработке земли сроком на 3 года. Одним из условий передачи земли была оплата части стоимости выращенного урожая.

Прокуроры в суде доказали, что указанный договор действительно является мнимой сделкой и содержит все признаки договора аренды земли и не предусматривает какой-либо совместной деятельности со стороны учебного заведения, кроме получения арендной платы.

Суд согласился с доводами прокуратуры о том, что образовательное учреждение не имело полномочий принимать решение о распоряжении землей, которая находится в государственной собственности и находится только в пользовании коммунального учреждения, а предприятие намеревалось скрыть настоящие правоотношения и избежать предусмотренной законом процедуры для получения земли в аренду.

Учитывая доводы прокурора, суд удовлетворил иск.

Напомним, суд вернул громаде Черноморска участок земли на берегу моря стоимостью 4 миллиона грн., который незаконно передали в аренду частнику для строительства спорткомплекса.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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