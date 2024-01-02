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На Одещині 5-річна дитина отруїлася алкоголем: подробиці

На Одещині 5-річна дитина отруїлася алкоголем: подробиці

В одному із сіл Окнянської громади Подільського району п’ятирічний хлопчик напередодні Нового року опинився у лікарні з алкогольним отруєнням. 

Про це повідомили в Нацполіції Одеської  області.

Як встановили поліцейські, дитина залишилась без нагляду. І поки батьки поралися по господарству, дитина випила вина зі склянки, що стояла на столі. Але мати хлопчика щойно побачила, що дитина вжила алкоголь, одразу викликала «швидку».

У медзакладі лікарі надали хлопчику необхідну допомогу і відпустили його додому. Зараз дитина вдома та стан її здоров’я задовільний.

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Через цей випадок соціальні служби вже сьогодні провели обстеження умов проживання родини.

Наразі вирішується питання про притягнення  матері до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків. Жінці загрожує попередження або накладення штрафу у розмірі від 850 до 1700 гривень.

Шановні батьки, пам’ятайте: щоб убезпечити маленьких дітей, слід постійно тримати їх у полі зору, а предмети, хімію, продукти та напої, що можуть нашкодити – ховати якомога далі. Дбайте про дітей, адже насамперед ви відповідальні за їхнє життя і здоров’я, –

звернулися до батьків у Нацполіції.

Фото ілюстративне

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