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В Одесской области 5-летний ребенок отравился алкоголем: подробности

В Одесской области 5-летний ребенок отравился алкоголем: подробности

В одном из сел Окнянской громады Подольского района пятилетний мальчик в канун Нового года оказался в больнице с алкогольным отравлением.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Как установили полицейские, ребенок остался без присмотра. И пока родители возились по хозяйству, ребенок выпил вина из стакана, стоявшего на столе. Но мать мальчика только что увидела, что ребенок употребил алкоголь, сразу вызвала скорую.

В медучреждении врачи оказали мальчику необходимую помощь и отпустили его домой. Сейчас ребенок дома и состояние его здоровья удовлетворительное.

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В связи с этим социальные службы уже сегодня провели обследование условий проживания семьи.

Решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Женщине грозит предупреждение или наложение штрафа в размере от 850 до 1700 гривен.

Уважаемые родители, помните: чтобы обезопасить маленьких детей, следует постоянно держать их в поле зрения, а предметы, химию, продукты и напитки, которые могут навредить – прятать как можно дальше. Заботьтесь о детях, ведь прежде всего вы ответственны за их жизнь и здоровье, —

обратились к родителям в Нацполиции.

Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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