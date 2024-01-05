В Одесской области 2 недели ребенка лечили не от той болезни: подробности

Об этом сообщили на facebook-странице Одесской областной детской клинической больницы.

В сообщении говорится, что перед тем, как ребенок попал в ООДКБ, его амбулаторно лечили в течение двух недель от пневмонии и бронхита в районной больнице. Впрочем, состояние ребенка не улучшалось.

При поступлении в стационар в ООДКБ ребенку провели обзорную рентгенограмму, во время которой обнаружили инородное тело — пружинка от шпильки для волос.

В отделении инструментальных методов исследования и лечения Одесской областной детской клинической больницы с помощью эндоскопии было удалено инородное тело в пищеводе.

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За это время инородное тело почти вросло в стенку пищевода и находилось на уровне средней трети пищевода, рядом с дугой аорты.

Инородное тело было удалено эндоскопически, что избавило ребенка от тяжелого хирургического вмешательства и рисков для жизни, —

сообщили в детской больнице.