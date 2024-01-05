Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области 2 недели ребенка лечили не от той болезни: подробности

В Одесской области 2 недели ребенка лечили не от той болезни: подробности

В одесскую больницу попал 6-месячный ребенок, в пищеводе которого обнаружили постороннее тело — деталь от шпильки для волос. Но медикам удалось ее изъять. Правда, до этого малыша две недели лечили от воспаления легких.

Об этом сообщили на facebook-странице Одесской областной детской клинической больницы.

В сообщении говорится, что перед тем, как ребенок попал в ООДКБ, его амбулаторно лечили в течение двух недель от пневмонии и бронхита в районной больнице. Впрочем, состояние ребенка не улучшалось.

При поступлении в стационар в ООДКБ ребенку провели обзорную рентгенограмму, во время которой обнаружили инородное тело — пружинка от шпильки для волос.

деталь зі стравоходу

В отделении инструментальных методов исследования и лечения Одесской областной детской клинической больницы с помощью эндоскопии было удалено инородное тело в пищеводе.

Читайте также: Одесские врачи спасли жизнь новорожденному малышу

За это время инородное тело почти вросло в стенку пищевода и находилось на уровне средней трети пищевода, рядом с дугой аорты.

Инородное тело было удалено эндоскопически, что избавило ребенка от тяжелого хирургического вмешательства и рисков для жизни, —

сообщили в детской больнице.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить