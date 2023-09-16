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В Одесской области 13-летняя девочка сбежала из дома в соседнее село: причины

В Одесской области 13-летняя девочка сбежала из дома в соседнее село: причины

В Белгород-Днестровском районе Одесской области разыскивали юную «путешественницу», которая из-за обиды на мать сбежала из дома в соседнее село за 15 километров.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

В сообщении говорится, что в полицию обратилась 35-летняя жительница одного из сел Петропавловской территориальной громады. Она сообщила, что ее дочь пошла в школу, но до учебного заведения так и не дошла. Мать искала ребенка самостоятельно, но поняла, что собственными силами найти его не сможет.

Правоохранители сразу начали искать девочку на улицах, в заброшенных зданиях, среди друзей и знакомых.

Через несколько часов жительница одного из соседних сел узнала девочку по ориентировке, размещенной правоохранителями в интернет-сети, и известила об этом полицию. Девочку нашли в 15 километрах от дома и вернули родителям. Противоправных действий в отношении нее никто не совершал.

Свой поступок юная «путешественница» объяснила тем, что обиделась на маму и отчима. От нее требовали помогать по хозяйству и присматривать за младшими братьями и сестрами. Она решила уйти из дома, но конкретного плана, что делать дальше, не было.

В семье воспитывается семь детей в возрасте от 6-ти до 15-ти лет. Раньше семья не попадала в поле зрения правоохранителей.

На мать девочки был составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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