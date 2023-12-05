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На новорічні свята з Одеси ходитимуть додаткові поїзди: напрямки та графіки

На новорічні свята з Одеси ходитимуть додаткові поїзди: напрямки та графіки

У зв’язку з підвищеним попитом на квитки впродовж новорічних свят, на одеському напрямку на свята ходитимуть два додаткові поїзди – до/з Києва та до/зі Львова. 

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Як розказали у компанії, українці заздалегідь розпланували свої поїздки на час різдвяних та новорічних свят, тому розібрали майже всі квитки у напрямку гір.

Тому в Укрзалізниці призначили низку додаткових поїздів. Два з них будуть прямувати з Одеси.

Поїзд №167/168 Одеса — Львів. Відправлятиметься зі Львова 23, 30 грудня та 5, 14 січня о 7:23 та прибуватиме до Одеси о 18:14. У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься 23, 30 грудня та 5, 14 січня о 8:03 та прибуватиме до Львова о 18:40.

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Поїзд №115/116 Київ — Одеса. Він відправлятиметься з Києва 22, 23, 25, 29, 30, 31 грудня, 5, 6, 7, 12, 13, 14 січня о 8:00 та прибуватиме до Одеси о 18:58. Зворотно, з Одеси, поїзд відправлятиметься 22, 23, 25, 29, 30, 31 грудня, 5, 6, 7, 12, 13, 14 січня об 11:09 та прибуватиме до Києва о 20:42.

В Укрзалізниці пасажирам нагадали, що якщо немає квитків на прямі рейси, то можна підібрати у мобільному застосунку Укрзалізниці варіанти з пересадками. Тим більш, що в окремих випадках пересадка між двома поїздами може коштувати дешевше прямого рейсу.

Робимо все можливе, щоб доставити вас у свята за графіком! –

написали в Укрзалізниці.

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