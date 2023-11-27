Укрзалізниця надала додаткові вагони на рейси одеського напрямку

Про це повідомили в Укрзалізниці.

У повідомленні йдеться, що попри снігові замети та ускладнений рух залізницею, жоден рейс не було скасовано.

У повідомлення йдеться, що для надання можливості людям пересуватися на далекі відстані та аби задовольнити попит, на потяги одеського надано додаткові вагони:

+4 вагони поїзда №106 Одеса — Київ сьогодні;

+4 вагони поїзда №248 Київ — Одеса сьогодні;

+4 вагони поїзда №248 Одеса — Київ завтра.

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Також в Укрзалізниці повідомили, що через негоду деякі поїзди далекого сполучення прямують прибудуть з Одеси із запізненням на понад годину:

№247/248 Одеса — Київ,

№11/12 Одеса — Львів,

№7/8 Одеса — Харків,

№53/54 Одеса — Дніпро,

№253/254 Одеса — Кривий Ріг.

В Укрзалізниці повідомляють, що у добу з 26 на 27 листопада 2023 року снігопади спостерігались у всіх регіонах країни, товщина снігового покрову подекуди сягала 50 см. Загалом майже 2,5 тисячі залізничників працювали над відновленням руху поїздів – прибрали від снігу близько 5,4 тис. стрілочних переводів та 36 пасажирських платформ.

Цілодобова гаряча лінія Укрзалізниці: 0800503111.