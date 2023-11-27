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Укрзалізниця надала додаткові вагони на рейси одеського напрямку

Укрзалізниця надала додаткові вагони на рейси одеського напрямку

Через негоду, яка добу вирувала в Одеській області, сьогодні, 27 листопада, та транспортний колапс на дорогах, Укрзалізниця надала додаткові вагони на рейси одеського напрямку.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

У повідомленні йдеться, що попри снігові замети та ускладнений рух залізницею, жоден рейс не було скасовано.

У повідомлення йдеться, що для надання можливості людям пересуватися на далекі відстані та аби задовольнити попит, на потяги одеського надано додаткові вагони:

  • +4 вагони поїзда №106 Одеса — Київ сьогодні;
  • +4 вагони поїзда №248 Київ — Одеса сьогодні;
  • +4 вагони поїзда №248 Одеса — Київ завтра.

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Також в Укрзалізниці повідомили, що через негоду деякі поїзди далекого сполучення прямують прибудуть з Одеси із запізненням на понад годину:

  • №247/248 Одеса — Київ,
  • №11/12 Одеса — Львів,
  • №7/8 Одеса — Харків,
  • №53/54 Одеса — Дніпро,
  • №253/254 Одеса — Кривий Ріг.

В Укрзалізниці повідомляють, що у добу з 26 на 27 листопада 2023 року снігопади спостерігались у всіх регіонах країни, товщина снігового покрову подекуди сягала 50 см. Загалом майже 2,5 тисячі залізничників працювали над відновленням руху поїздів – прибрали від снігу близько 5,4 тис. стрілочних переводів та 36 пасажирських платформ.

Цілодобова гаряча лінія Укрзалізниці: 0800503111.

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