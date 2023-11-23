Новий розклад руху поїздів: «Укрзалізниця» анонсувала значні зміни вже напочатку 2024 року

Деталі про оновлення розповіли у «Укрзалізниці».

У новому графіку руху поїздів на 2024 рік Укрзалізниця призначає 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та 3 міжнародних. Крім того, передбачено покращення 19 рейсів по Україні та за кордон, нові повідомлення для регіонів.

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Пасажирські перевезення – це один із основних напрямків діяльності компанії та наша соціальна місія. Розуміючи це, ми постійно розвиваємося: призначаємо нові поїзди, оновлюємо рухомий склад та пропонуємо додаткові сервіси. У новому сезоні на наших пасажирів чекають нові міжнародні поїзди Дніпро – Хелм, Чоп – Відень та Чоп – Прага. Загалом за час війни ми відбудували широку мережу міжнародних маршрутів. За обсягами практично компенсовано трафік регулярних авіаційних рейсів. Також продовжимо розвивати й хобову модель перевезень як внутрішніх рейсів, так міжнародних. Так, за обсягами перевезених пасажирів ми вже повернулися до рівня 2021 року. Розвиваючи міжнародне сполучення, відкриваючи нові маршрути всередині країни, ми зміцнюємо зв’язок усіх регіонів і залишаємось завжди готовими приїхати туди, де це буде необхідно, — зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.

Наголошується, що новий графік руху поїздів на 2024 рік розробляється з урахуванням відгуків пасажирів. Понад 7 тисяч користувачів мобільного додатка УЗ дали свої пропозиції цієї осені. Основний акцент було зроблено на поліпшенні дефіцитних сполук: міжнародних та гірничих.

Саме гірський напрямок на піку літнього сезону став найбільш популярним серед організованих груп дітей на оздоровленні з прифронтових регіонів, а також військовослужбовців у заслужених відпустках, повідомили у компанії.

Нові міжнародні напрямки:

призначення нового поїзда №119/120 Дніпро — Хелм із зручною стиковкою у напрямку Варшави, що на цілих 4 години прискорює дорогу для дніпрян до столиці Польщі порівняно з сполученням через Перемишль;

розвиток хабового сполучення через Чоп: нові міжнародні поїзди Чоп – Відень та Чоп – Прага стикуються з низкою поїздів Україною.

Нові маршрути по Україні:

№51/52 Одеса — Запоріжжя курсуватиме за день.

курсуватиме за день. №129/130 Кременчук – Чернівці курсуватиме через день. Чернівці вперше отримають пряме сполучення з Кременчуком та альтернативну можливість дістатися до Києва та інших міст на шляху прямування.

курсуватиме через день. Чернівці вперше отримають пряме сполучення з Кременчуком та альтернативну можливість дістатися до Києва та інших міст на шляху прямування. №216/215 Запоріжжя — Чернівці курсуватиме щоденно та з’єднає Буковину з Івано-Франківськом, Львовом, Дніпром та Запоріжжям.

курсуватиме щоденно та з’єднає Буковину з Івано-Франківськом, Львовом, Дніпром та Запоріжжям. №193/192 Кривий Ріг – Ясіня курсуватиме через день і вперше з’єднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами.

курсуватиме через день і вперше з’єднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами. №345/346 Ужгород — Чернівці щодня курсуватиме та дозволить відновити історичне пряме сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славську.

щодня курсуватиме та дозволить відновити історичне пряме сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славську. №28/27 Київ — Мукачево у пікові дати з’єднає столицю зі Славськом та Закарпаттям новим денним сполученням.

у пікові дати з’єднає столицю зі Славськом та Закарпаттям новим денним сполученням. №145/146 Суми — Рахів забезпечить сполучення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття.

забезпечить сполучення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття. №365/366 Луцьк — Рахів дозволить мешканцям Луцька та Рівного отримати повідомлення з Моршином, Долиною, Калушем, Франківськом, Яремче, Буковелем, Ворохтою. А ще Львів отримає максимально зручне сполучення з гірською місцевістю.

№368/367 Луцьк — Ужгород дасть повідомлення Луцьку зі Львовом, Мукачево та Чопом.

дасть повідомлення Луцьку зі Львовом, Мукачево та Чопом. Інтерсіті №747/748 Київ — Тернопіль курсуватиме щодня та дасть комфортне ранкове та вечірнє сполучення для мешканців Тернополя, Хмельницького, Вінниці зі столицею.

курсуватиме щодня та дасть комфортне ранкове та вечірнє сполучення для мешканців Тернополя, Хмельницького, Вінниці зі столицею. Інтерсіті №745/746 Київ — Львів забезпечить довгоочікуване ранкове сполучення Львова та Києва.

Поліпшення очікуються на таких популярних маршрутах:

Поїзд №25/26 Одеса — Рахів отримав зручнішу вечірню відправку з Одеси о 18:20 замість 14:02.

Маршрут поїзда №357/358 Київ — Ворохта буде продовжено до станції Ясіня, звідки розпочинаються популярні рейси до гор.

Маршрут поїзда №357/358 Київ — Ворохта буде продовжено до станції Ясіня, звідки розпочинаються популярні рейси до гор. Поїзд 95/96 Київ (20:31) – Рахів (10:56) стає фірмовим для сімейних поїздок у гори з максимальним комфортом.

Поїзди №5/6 Запоріжжя – Ясіня, №40/39 Запоріжжя – Солотвино та поїзд Луцьк – Ужгород, який у новому графіку отримав нову нумерацію 368/367, стають щоденними.