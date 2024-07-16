На мосту через Дунай згорів пасажирський автобус Одеса-Софія (фото)

На мосту через Дунай згорів пасажирський автобус Одеса-Софія (фото)

У Румунії на мосту через Дунай повністю вигорів автобус сполученням Одеса-Софія, який перевозив 53 громадян України. Постраждалих унаслідок загоряння немає, усі пасажири змогли самостійно вибратися з салону.

Атобус з українцями, які прямували з Одеси до Софії, загорівся ввечері, 15 липня, в районі міста Браїла. Як повідомляє румунське видання повідомляє adevărul.ro, загоряння вдалося швидко ліквідувати.

згорів автобус Одеса-Софія

На місце в терміновому порядку прибули бригада пожежників і лікарі швидкої допомоги.

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Водій і всі 55 пасажирів транспортного засобу встигли вчасно евакуюватися. Рух на мосту на час роботи рятувальників довелося перекрити.

згорів автобус Одеса-Софія

За попередньою версією, причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки в моторному відсіку.

Усіх пасажирів автобуса перевезли в багатофункціональний зал у муніципалітеті Браїла. Звідти їх має забрати інший автобус.

згорів автобус Одеса-Софія

Нагадаємо, місяць тому в румунському повіті Констанца рейсовий автобус, у якому перебували 57 громадян України, зокрема 42 дитини, зіткнувся з вантажівкою.

 

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