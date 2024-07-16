На мосту через Дунай сгорел пассажирский автобус Одесса-София (фото)

На мосту через Дунай сгорел пассажирский автобус Одесса-София (фото)

В Румынии на мосту через Дунай полностью выгорел автобус сообщением Одесса-София, перевозивший 53 граждан Украины. Пострадавших в результате возгорания нет, все пассажиры смогли самостоятельно выбраться из салона.

Атобус с украинцами, которые направлялись из Одессы в Софию, загорелся вечером, 15 июля, в районе города Браила. Как сообщает румынское издание сообщает adevărul.ro, возгорание удалось быстро ликвидировать.

сгорел автобус

На место в срочном порядке прибыли бригада пожарных и врачи скорой помощи.

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Водитель и все 55 пассажиров транспортного средства успели вовремя эвакуироваться. Движение на мосту на время работы спасателей пришлось перекрыть.

сгорел автобус

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Всех пассажиров автобуса перевезли в многофункциональный зал в муниципалитете Браила. Оттуда их должен забрать другой автобус.

сгорел автобус

Напомним, месяц назад в румынском уезде Констанца рейсовый автобус, в котором находились 57 граждан Украины, в том числе 42 ребенка, столкнулся с грузовиком.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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