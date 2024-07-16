На мосту через Дунай сгорел пассажирский автобус Одесса-София (фото)

Атобус с украинцами, которые направлялись из Одессы в Софию, загорелся вечером, 15 июля, в районе города Браила. Как сообщает румынское издание сообщает adevărul.ro, возгорание удалось быстро ликвидировать.

На место в срочном порядке прибыли бригада пожарных и врачи скорой помощи.

Водитель и все 55 пассажиров транспортного средства успели вовремя эвакуироваться. Движение на мосту на время работы спасателей пришлось перекрыть.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Всех пассажиров автобуса перевезли в многофункциональный зал в муниципалитете Браила. Оттуда их должен забрать другой автобус.

Напомним, месяц назад в румынском уезде Констанца рейсовый автобус, в котором находились 57 граждан Украины, в том числе 42 ребенка, столкнулся с грузовиком.